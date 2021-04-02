Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Şebin: “Olimpiyat elemelerine katılma hayalimiz var”

ANKARA (AA) – SİNEM ER – Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek müsabakalarda ilk ikiye girerek, olimpiyat elemelerine katılma hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Şebin, AA muhabirine, salgın sürecine rağmen tüm faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Lig müsabakalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uyarak yapılacağını ve gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Şebin, "Salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde liglerimizin final müsabakalarını bu hafta sonu Erzurum'da yapacağız.Yarı olimpik özellikteki tek sahamızın ve kulüplerin büyük bir çoğunluğunun Erzurum'da olması nedeniyle, 4 takımın oynayacağı müsabakalarımızı bu hafta sonu Curling Salonu'nda başlatacağız, 11 Nisan'a kadar devam edecek. Antrenör ve sporcularımız HES kodu sorgulamasını tamamlayarak müsabakalara katılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan tedbirler neticesinde hiçbir sporcunun, curling faaliyetleri sırasında Kovid-19'a yakalanmadığını dile getiren Şebin, şöyle devam etti:

"Curlingde antrenörler ile sporcular arasında göz teması kurmak bile yasak, antrenörlerimiz 'bench' dediğimiz alanda yarışmayı uzaktan seyrediyor. Hakemler de zaten kenarda oturuyor, sporcuyla iletişime geçmiyor. Seyirci almıyoruz, rakip takımda da temas yok. Önceden iki sporcu süpürüyordu, teke düşürmüştük ancak finallerde mesafeyi koruyarak normal süpürme şeklinde yapacağız. Güreş gibi birebir mücadele olmadığı için bir sosyal mesafe de oluşabiliyor. Sporcularımız da bugüne kadar spor sahalarında koronavirüse yakalanmadı. Yakalananlar ise aile içindeki vakalardan hastalığı kaptı."

– "Sporcularımız kamplarına devam etti"

Curling faaliyetlerini ara vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Şebin, "Milli ve olimpik takımımız dahil olmak üzere, sporcularımız kamplarına devam etti. Olimpik Milli Takımı'mız Erzurum'da çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılından kalmış olan liglerimizi bile tamamladık. Yurt dışında iki turnuvaya katılabildik ama Avrupa'da ve branşımızın merkezi Kanada da dahi hiç turnuva olmadı, yakın bir zaman önce kendi içlerinde yapmaya başladılar. Dünya sıralamasında ilk 10'da bulunan sporcuları çağırıp kendi aralarında turnuva yapıyorlar." diye konuştu.

Kenan Şebin, salgın nedeniyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası curling müsabakalarının iptal edildiğini hatırlatarak, "Dünyada curling faaliyetlerinin resmi organizasyonları iptal edilmişti. 2020 Aralık ayında 34 ülkenin katılımıyla Erzurum'da olimpiyat elemeleri yapılacaktı. Bütün hazırlığımızı, yazışmalarımızı yapmıştık ama sporcuların kendi ülkelerindeki seyahat kısıtlamasından dolayı Dünya Curling Federasyonu bu organizasyonu iptal etti. Bunun yerine Türkiye'ye, 2021 yılı ekim ayında 3 olimpiyat eleme müsabakası verildi. Sözleşmesini gönderdiler, biz de en yakın zamanda imzalayıp göndereceğiz. Spor Bakanlığımızın da izniyle, bu önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Geçen yıl ikinci olduk ama bir üst turda bir ekibi daha yenmemiz gerekiyordu maalesef son maçta kaybettik inşallah bu sefer, müsabakalarda ilk ikiye girerek, olimpiyat elemelerine katılmak gibi bir hayalimiz var. Bu hayale ulaşmak için ciddi şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

– "Bu sporu en iyi yapan ülkeler arasında olmayı hedefleyeceğiz"

Curlingde olimpiyatlara katılıp derece elde etmenin imkansız gözükmemesi gerektiğine işaret eden Şebin, şunları kaydetti:

"Kış sporları tarihinde birçok branşın ülke kotası var ve sıralamada dünyada ilk 10'a girebilenler olimpiyatlara katılıyor. Sıralamaya girmek gerçekten zor ama imkansız değil. Bu müsabakaya katılacak ülkeler, bu sporu 150 yıldan fazla bir zamandır yapıyorlar. Curlingin ülkemizdeki geçmişine baktığımızda ise 10 yıl, federasyon faaliyetlerinin başlaması ise 5 yıl. Dünyada ilk üç arasında yer almak imkansız ya da asla olmayacak bir şey değil. Olimpik tesislerimiz ülkemizde yaygınlaşırsa, olimpiyatlarda derece elde etmek ilk etapta olmasa da olimpiyatlara gitmekten bahsedebileceğiz. Takım sporu olması sebebiyle curling ile diğer branşlar arasında farklar var. Bir 10-15 saniyelik gösteri maçına çıkılmıyor. Bir müsabakanın ortalama süresi 180 dakika, bu süreçte televizyonlarda olmanız bile ülkenin sportif imajı bakımından önemli. Biz de olimpiyatlara katılabilirsek bu faydayı yakalamış olacağız. Uzun vadede bu sporu en iyi yapan ülkeler arasında olmayı hedefleyeceğiz."