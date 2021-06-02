Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

AĞRI (AA) – Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi.
Valilik organizasyonunda yapılan yarışlar, Doğubayazıt Belediyesi önünde başlayarak tarihi İshak Paşa Sarayı bölgesinde tamamlandı.
Zorlu patika yollarda dereceye girmek için ter döken sporculardan 20 yaş altı kategorisindekiler 6 kilometre, büyükler kategorisindekiler ise 11 kilometrelik parkurlarda koştu.
Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışmaya, 21 ilden 116 sporcu katıldı.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:
– Büyük erkekler
1. Suat Karabulak
2. Şehmus Sarıhan
3. Hasan Turğut
– Büyük kadınlar
1. Gizem Nur Keskin
2. Berfin Barışer
3. Eylem Gür
– 20 yaş altı erkekler
1. Oğuz Günen
2. Mehmet Vefa Aydemir
3. Emirhan Dağdelen
– 20 yaş altı kadınlar
1. Şeyda Acar
2. Duygu Sarıkaya
3. Nurşen Çekici
– 18 yaş altı erkekler
1. Mervan Haykır
2. Hasan Aydın
3. Erkan Keleş
– 18 yaş altı kadınlar
1. Ayşe Temel
2. Aslı Demir
3. Kader Şimşek