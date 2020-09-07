CHP’nin Çevre ve Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Maden sahalarının toplu olarak ihaleye çıkarılıyor, Türkiye delik deşik edilecek. Termik santraller ile de çevre katlediliyor, insan sağlığı hiçe sayılıyor. Doğaya karşı bu anlayışa ses çıkarılmamasına, sürecin sessizce izlenmesine isyan ediyorum” dedi.

Öztunç, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, tüm yurttaşların çevre katliamlarını durdurmak için dava açmalarını da istedi. “Tüm yurttaşlarımızı, bu talana karşı ses çıkarmaya çağırıyorum” diyen Öztunç, şunları söyledi:

HUKUK YOK: “Çevre Kanunu’nda açıkça var. ÇED raporu hazırlaması gereken projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; bu projeler için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Buna rağmen mart ayında 305 adet, temmuzda ise 766 adet maden sahası ihalesi ilanı yapıldı. Torba kanun yapar gibi torba ihalelerle sayısı bine yakın maden sahasını bir anda ihaleye açmanın hukukla bağdaşır yanı yoktur. Yargılama makamlarının, Çevre Kanunu’na aykırılık nedeniyle ivedi bir şekilde bu ihalelerin yürütmesini durdurmalıdır.

HEPİMİZİN GÖREVİ: Çevre Örgütleri tarafından söz konusu ihalelere dava açıldı. Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı çevrede yaşamak bir hak; çevreyi korumak tüm yurttaşların ve devletin ödevidir. Bu yükü sadece çevre örgütleri yüklenmiş vaziyette. Bu adil bir durum değildir. Tüm toplum kesimlerinin bu meseleye kulak kabartması, bu mücadeleye sahip çıkması, dahil olması gerekmektedir. Bu nedenle sayısı 40’ı aşkın sivil toplum örgütü tarafından açılan davalara müdahil olunmalıdır.”

İhalelere bir tepki de TEMA’dan TEMA Vakfı, Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde çıkılan maden ihalelerine tepki gösterdi. TEMA’dan yapılan açıklamada ihaleye çıkılan alanların toplamının Kayseri’den daha büyük bir alanı kapladığına dikkat çekile-rek “Maden ihaleleri ülkemizin doğal varlıklarını, tarım alanlarını ve içme suyu havzalarını tehdit ediyor. İhale alanlarının büyük bölümü korunan alan, birinci sınıf tarım alanı, büyük ova, mera ve içme suyu havzası.. Bu alanlarda madencilik faaliyetlerinin başlaması halinde pek çok bölgede insan yaşamının ve tarımsal üretimin devamlılığı mümkün olmayacak” denildi. Latif SANSÜR/SÖZCÜ