Türkiye deprem felaketi yaşarken İBB’ye yeni müfettiş gönderildi

Soruşturma kıskacındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB), deprem felaketinin ortasında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde İBB’de yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan belediyeye 2 müfettiş daha gönderildi.

Müfettişlerin, soruşturmanın başında bulunan ve 2015 seçimlerinde AKP’den Mersin milletvekilliği için aday olan mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım’ın talebi doğrultusunda gönderildiği öğrenildi.

2 yeni müfettiş ile birlikte Yıldırım koordinatörlüğündeki müfettiş heyeti; İBB depremzedelere yardım için felaket bölgesinde tüm gücü ile arama-kurtarma, yardım çalışması yürütürken 7 Şubat tarihinde 15 iştirak şirketinde denetime başladı.

İHALELER İNCELENECEK

Heyetin İBB şirketlerinin ihalelerini inceleyeceği öğrenildi. Denetim başlatılan şirketler arasında Ağaç A. Ş, Bimtaş, Kültür A.Ş., Medya A.Ş, Metro İstanbul, Spor İstanbul, Şehir Hatları A.Ş bulunuyor.