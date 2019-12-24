‘Türkiye dijital dönüşüm yapamazsa saf dışı kalır’

Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ilk kapsamlı program olan TÜSİAD SD2 Programı’nın 2019 döneminde üretilen 17 dijital çözüm dosyası kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, teknolojik dönüşümü sağlamayan firmaların ve ülkelerin rekabetin dışında kalacağına dikkat çekti.

TEKNOLOJİYE ODAKLANDI

Türk sanayisinin en önemli sorununun verimlilik olduğunu söyleyen Kaslowski, dünyaca ünlü ekonomist Prof. Daron Acemoğlu’nun, Türkiye’nin son 10 yılda verimlilikte yerinde saydığını söylediğini hatırlatarak, bunun da risk yarattığını belirtti. Büyük sanayi kuruluşlarının verimliliği sağladığını ancak küçük ölçekli işletmelerin bunu yapamadığını ifade eden Kaslowski, bu nedenle küçük işletmelerin büyüklere karşı rekabet şansının azaldığını aktardı. Kaslowski, bu program ile şirketlere teknolojik alanda yol göstermek istediklerini vurguladı. Sanayide en fazla dijital dönüşüme odaklandıklarını dile getiren TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır, hazırladıkları raporda, Endüstri 4.0’ı ve hayata geçirilmediğinde ne gibi riskleri olduğunu anlattıklarını söyledi. TÜSİAD SD2 Programı’nın sponsorlarından Microsoft Türkiye’nin Genel Müdürü Murat Kansu da dijital dönüşümde yapay zekanın önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin son 10 yılda yapay zekaya 3.4 milyar dolar yatırım yaptığını anlatan Kansu, bu oranla Türkiye’nin Ortadoğu’da lider ülke olduğunu kaydetti. Kansu, küçük şirketlerin yapay zekanın öneminin farkında olmadığını söyledi.