Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesinden 50 öğrenciye tablet desteği

İSTANBUL (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi, uzaktan eğitim kapsamında EBA'ya erişim sağlayamayan 50 öğrenciye tablet dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesindeki törene İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, TDV İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez ve öğrenciler katıldı.

Maşalı, gençlerin eğitimlerine katkı sunmak için tablet dağıttıklarını söyledi.

Dünyada bir salgının yaşandığını belirten Maşalı, "Bilişim ve teknoloji çağındayız. Yaşadığımız pandemi süreci teknolojiye olan irtibatımızı biraz daha kuvvetlendirdi. Artık birtakım derslerimizi internet üzerinden görüyoruz. Okula gidiyoruz ama yine de çalışmalarda internet desteği önemli hale geldi." diye konuştu.

Maşalı, teknoloji çağında, teknolojik imkanlardan faydalanmanın gelişim acısından önem arz ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bilgiye ulaşma noktasında internet ağı önemli katkılar sunuyor. Çocukların gelişimi noktasında, çocukları teknoloji bağımlısı yapmadan eğitimine destek sunmak önemli. Artık bilgiye telefon ve tabletle ulaşıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak biz genç kardeşlerimizin eğitimine mütevazi de olsa bir katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Genç kardeşlerimizin eğitimine sunacağımız bu katkı ülkemizin sonraki süreçlerinin şekillenmesine, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin gelişmesine büyük katkı sunacak. Bugün 50 gencimize tablet takdiminde bulunacağız. Bu hediyemizi kabul ettikleri için çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Hediyemizin gelişiminize bir katkısı olursa biz de bundan mutlu oluruz."

Konuşmanın ardından öğrencilere tabletleri dağıtıldı.