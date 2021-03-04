Türkiye Diyanet Vakfı “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” temasıyla kampanya başlattı

ANKARA (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi için "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" temasıyla kampanya düzenliyor.

Vakfın Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, hayır ve hasenatın toplumu kucaklayan yüzü, inanan insanların kardeşlik köprüsü, aynı zamanda iyilik yapmanın en etkili yollarından birisinin zekat olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğinde hayırseverlerin zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışında olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmaya gayret ettiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

"Zekatın sadece ramazan ayında değil yılın her dönemi yapılabilecek bir ibadet olduğunu ve toplumda bu yönde bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerimizden birisi olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok büyük önem taşıyor. Milletimizin zekat vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde Vakfımız, 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' projesi kapsamında, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için zekathesapla.tdv.org adresi ve mobil uygulamamız araçlığıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimiz kolaylıkla zekatlarını bağışlayabilir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olabilirler."

– "Veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz"

İhsan Açık, hayır sahibinin hiç tanımadığı, bilmediği, binlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahibine ulaştıramayacağı yardımı onun adına ulaştırıp, hayır duası almasına vesile olduklarına işaret ederek, "Bir anlamda veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz." ifadesini kullandı.

"Küçük bir iyilik çok büyük mutluluklara ve hayra dönüşebilir" ümidi ve düşüncesiyle hayırseverlerin zekatına talip olduklarını belirten Açık, vatandaşların, ZEKAT yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabileceklerini, aynı zamanda bagis.tdv.org adresinden veya TDV Bağış mobil uygulamasından da zekat bağışında bulunabileceğini bildirdi.