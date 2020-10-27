Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Lübnanlı yüzlerce aileye gıda ve hijyen yardımı

BEYRUT (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen yüzlerce aileye gıda ve hijyen yardımında bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ağustos ayında 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felaketin ardından insani yardım faaliyetleri için harekete geçen Türkiye'nin resmi kurumları ile sivil toplum kuruluşları, ihtiyaç sahibi Lübnanlıların yanı sıra Filistinli ve Suriyeli mültecilerin yaralarını sarma çalışmalarına devam ediyor.

İnsani yardım faaliyetleri kapsamında Lübnan'a birkaç günlük çalışma ziyaretinde bulunan TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık ve beraberindeki heyet, patlamadan etkilenen 900 aileye gıda ve hijyen yardımında bulundu.

TDV heyeti, Türk hayırseverlerin yaptığı bağışları ayrıca, ülkede bulunan Filistinli ve Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplarda dağıtma faaliyetlerini sürdürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlamadan hasar gören yaklaşık 150 yıllık Osman Bin Affan Camii ile ihtiyaç sahibi 5 ailenin evlerinin onarımını da tamamlayan TDV, Osman Bin Affan Camii dün düzenlenen törenle yaklaşık 3 ay aradan sonra yeniden cemaatine kavuşmuştu.

– Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 190'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını tamamen kaybetmesinin yanı sıra özellikle başkentteki sivil yerleşim alanlarında büyük hasara uğramıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.