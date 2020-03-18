Türkiye Düşünce Platformundan, Diyanet'in “camilerde cemaatle namaz kılınmaması” kararına destek:

ANKARA (AA) – Türkiye Düşünce Platformundan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde cemaatle namaz kılınmamasına yönelik kararının doğru bulunduğu, bu süreçte evlerde aile fertlerine cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırılabileceği belirtildi.

Türkiye Düşünce Platformundan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve diğer birimlerin özverili çalışmalarıyla koronavirüsün Türkiye'ye ulaşmasının önemli oranda geciktirildiği belirtildi.

Tüm kurum ve kuruluşların halkın sağlığını korumak adına üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, camilerde cemaat ile namaz kılınmasını, hastalık tehdidi bitene kadar tehir ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cami cemaatinin, ailelerinin ve komşularının can emniyetinin sağlanması, dinimizin korunmasını emrettiği en temel haklardan olan can emniyeti açısından öncelik arz etmektedir. Bu vesileyle ev içinde cemaat yaparak, bu geçici süreyi değerlendirmek ve aile fertlerine cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak mümkün olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının almış olduğu bu kararı doğru buluyoruz."