Türkiye-Ermenistan yakınlaşması: Kritik görüşme gerçekleşti

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

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Son dönemde ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Ankara-Erivan hattında merakla beklenen kritik toplantı bugün gerçekleşti.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır” denildi.

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