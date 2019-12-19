Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. sırada tamamladı

FIFA’nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye’nin 2019’u bin 494 puanla 29. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10’unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika’nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55’inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020’de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765

2 Fransa 1733

3 Brezilya 1712

4 İngiltere 1661

5 Uruguay 1645

6 Hırvatistan 1642

7 Portekiz 1639

8 İspanya 1636

9 Arjantin 1623

10 Kolombiya 1622