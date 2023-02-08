Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Hatayspor’a özel formül!

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti nedeniyle futbol liglerinin takvimini revize etti. TFF, Cumhurbaşkanı’nın ‘Milli Yas’ ilan ettiğini hatırlatarak, 7-13 Şubat aralığındaki tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları iptal etti.

Bir hafta ileri alındı

Yeni takvimin detayları ise şu şekilde aktarıldı: 10-11-12-13 Şubat’taki Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki maçlar, 17- 18-19-20 Şubat’ta oynanacak. Sonraki haftalar buna göre planlanacak.

3 erteleme maçı 21-23 Şubat’a

23. haftada ertelenen Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçları 21-22- 23 Şubat’ta oynanacak. 1. Lig’deki Eyüpspor-Bodrumspor mücadelesi 7-8-9 Mart’ta yapılacak. Takımların 27. hafta maçları tekrar düzenlenecek.

Fikstürler yeniden yapılacak

2. Lig’de bugünün maçları ise 1 Mart’a sarkıtıldı. Tüm bu değişimler nedeniyle liglerde takvimler yeniden elden geçirilecek.

Tüm alkışlar Volkan Demirel’e

Depreme Hatay’da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medyadan gözyaşları içinde yaptığı yardım talebiyle bölgedeki durum açısından farkındalık yaratılmasında başrol oynamıştı. Genç teknik adam ailesiyle birlikte İstanbul’a dönmek yerine Hatay’da kaldı. Yardımları organize ederken takımı daHatayspor tesislerinde bir araya topladı. Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana’ya geçmeleri sağlandı. Bordo-Beyazlılar, Adana’dan kalkan özel uçakla ailelerine ulaşırken, Volkan Demirel yardım organizasyonuna devam etti.

Büyük mücadele verdi

Soma’da yıllar önce yaşanan maden faciasında futbol dünyasını harekete geçirip madenci ailelerine büyük desteklerde bulunan Demirel, bu kez de deprem felaketinde gönülleri bir kez daha fethetti.

Christian Atsu tedavi altında

Depremde enkaz altında kalan Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı. Hatay’da ikamet ettiği evde depreme yakalanan dünyaca ünlü oyuncu, evden çıkmaya çalışırken enkaz altında kalmıştı. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından canlı olarak ulaşılan oyuncunun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ve hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Tedavisi devam eden Atsu’yla ilgili Hatayspor oyuncunun ailesine bilgilendirmeler yapıyor.

Dualar Taner Savut için

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’yla Hatay’da yıkılan aynı binada enkaz altında kalan kulübün İzmirli sportif direktörü Taner Savut’tan haber bekleniyor. İzmirspor’da profesyonel olup ardından Fenerbahçe’nin yolunu tutan 49 yaşındaki Savut, birçok kulüpte futbolcu olarak forma giydikten sonra Ege’de Manisa Futbol Kulübü’nde 2 farklı dönemde sportif direktörlük yaptı. Manisa FK’da geçen sezon çalıştıktan sonra sezon başında Hatayspor’la anlaşan Savut’un halen enkaz altında olduğu belirtildi. Evli ve 1 kız babası Taner Savut’un Manisa’da yaşayan ailesi de umutla gelecek haberi bekliyor. Savut ve aynı binada enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HATAYSPOR’A ÖZEL FORMÜL

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan’ın yardım çağrıları Hatay’daki koşulları özetler durumdaydı. Afetten en fazla etkilenen kentte hayatın normalleşmesi uzunca bir zaman alacak gibi. Şartlar, Hatayspor’un yarışmacı olarak Süper Lig’e devam etmesini çok da mümkün kılmıyor. TFF ise yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Hatayspor ve diğer mağdur kulüplere çözümler üretiyor.

RİVA, SAKARYA, KOCAELİ

İlk formül Hatayspor’un sezon sonuna kadar Riva Tesisleri’ne yerleşmesi. Maçlar için Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birkaç lokasyon masada. Federasyon, Yeni Malatyaspor ve alt liglerdeki diğer kulüpler için de tüm kaynaklarını seferber etmeyi planlıyor.