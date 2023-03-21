Türkiye Futbol Federasyonu’ndan istifa açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden istifa etti. İstifa eden üyelerin yerine yedek üyeler Yavuz Pehlivan ve Serdar Karahan getirildi.

TFF resmi sitesinden yapılan duyuruda, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden’in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

 
 
 
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