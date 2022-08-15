Türkiye genelinde eş zamanlı ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, “Afet Tatbikat Yılı” kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı “çök-kapan-tutun” tatbikatı yapılacağını bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümü dolayısıyla AFAD’ın depreme yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

AFAD Başkanı Sezer, Türkiye’nin yüzde 96’sının deprem fay etki alanının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, “Geçen yıl 24 bine yakın deprem meydana geldi. Bunların bazıları küçük seviyede olduğu için büyüklükleri tam hissedilmiyor. 5 ve üzerinde de en az 2 deprem meydana geliyor. Yılbaşından itibaren şu ana kadar 15 bin 600 civarında kaydedilmiş depremimiz var.” ifadesini kullandı.

Türkiye genelindeki toplanma alanlarıyla ilgili e-Devlet, AFAD ve muhtarlıklar üzerinden bilgilerin paylaşıldığını anımsatan Sezer, “Türkiye genelinde 28 bin 474 toplanma alanı var. İstanbul özelindeki 1864 olan toplanma alanı, 5 bin 633’e çıkartıldı. Kişi başına düşen metrekare oranı da 1,12’den metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi.” bilgisini verdi.

Sezer, toplanma alanlarının altyapı çalışmalarıyla ilgili yoğun çalışmalar yapıldığını ve geçici barınma alanlarının ise yüzde 80’e yakının altyapı çalışmasının tamamlandığını belirterek, olası bir deprem sonrası afet müdahale planına yönelik çalışmaların da her alanda geliştirildiğini vurguladı.

“BU YIL 54 BİNİN ÜZERİNDE TATBİKAT YAPILDI”

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen yıl 56 bin kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiğini hatırlatan Sezer, “Bu sene ‘Afet Tatbikat Yılı’ kapsamında şu ana kadar 54 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Ekim ayında uluslararası birçok ülkenin katılacağı ortak tatbikat yapılacak. Ekim ayında tüm Türkiye’nin aynı anda katılacağı bir tatbikatı da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Sezer, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak “çök-kapan-tutun” tatbikatına bütün vatandaşların bulundukları yerlerden katılacağını söyledi.

Sezer, afetlere müdahale kapsamında beslenme, arama ve lojistik kapasitesini artırdıklarını ve 1580 üyenin yer aldığı akredite edilmiş 59 arama kurtarma birliğinin bulunduğunu, AFAD gönüllüsü sayısının 552 bine yükseldiğini anlattı.

Yunus Sezer, bu yıl başlatılan uygulama kapsamında tüm illerde belediyeler, özel idareler ve gönüllülerden oluşan yerel destek gönüllülerinin oluşturulacağını, bu kapsamda 53 ilde ekiplerin tamamlandığını ifade ederek, afetle mücadeleye yönelik vatandaşların AFAD Acil Mobil uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi. AA