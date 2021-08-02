Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri

Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Aşırı sıcaklarda elektriksiz kalan vatandaşların isyanı sosyal medyada gündem oldu. Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var.

Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken, kurumların açıklama yapmaması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.