Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Koca Yusuf açıklaması:

SİVAS (AA) – Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getirmek için çalışma başlattıklarını, naaşa ulaşamamaları durumunda temsili bir mezar yaptırmayı düşündüklerini söyledi.

Sivas'ın Zara ilçesinde ziyaretlerde bulunan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koca Yusuf" adıyla bilinen, efsanevi Türk güreşçi Yusuf İsmail'in naaşının Portekiz'de olduğu iddiasına ilişkin bir komisyon kurduklarını ve teyit edilmesi halinde, cenazesinin Türkiye'ye getirileceğini belirtti.

Kırkpınar başpehlivanının cenazesinin Portekiz'in Azor Adaları'nda bir kilise bahçesinde olduğu iddiasına yönelik değerlendirmede bulunan Aydın, "Söz konusu Koca Yusuf olunca federasyon olarak kayıtsız kalmamız mümkün değil. Komisyon kurduk, pazartesi günü Ankara'da federasyon binasında bu konuyla ilgili toplantı yapacağız. Mezarı tespit edersek hedefimiz naaşını ülkemize getirmek. Avrupa'da, dünyada sırtı yere gelmeyen efsane şampiyon Koca Yusuf'u hak ettiği yere, memleketine getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Naaşa ulaşamamaları durumunda alternatif düşündüklerini de aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız neticesinde bir sonuca varamaz, naaşa ulaşamazsak Koca Yusuf adına temsili bir mezarın uygun olacağını düşünüyorum. Bu sayede Koca Yusuf'u unutmamış, unutturmamış oluruz. Pazartesi yapacağımız toplantıyla yol haritamızı belirleyeceğiz. Her şeyi komisyondaki arkadaşlarımızla belirleyeceğiz, birlikte karar vereceğiz. Geminin batmasından sonra 20 ceset Azor Adaları'nda kıyıya vuruyor, cesetlerin içerisinde en iri gövdeli olan Koca Yusuf olarak iddia ediliyor. Azor Adaları'nda bir kilisenin bahçesinde olduğu iddiası var. Gerekli izinlerimizi alarak ülkemize getirmeyi düşünüyoruz. Şu an işin başındayız."