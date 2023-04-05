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5 Nisan 2023
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Türkiye hava sahasını 3 Nisan’da kapattı

Alaturka Online
Alaturka Online

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

* Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

* İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.

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