Türkiye Hentbol Federasyonu, kuruluşunun 45. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) – Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), kuruluşunun 45. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

THF'den "Federasyonumuzun 45. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye Hentbol Federasyonunun 4 Şubat 1976'da ülkenin 22. federasyonu olarak kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü merhum Talat Akgül'ün gayretleriyle kurulan THF'nin 45. yaşını kutlamasının gururunun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçmişimizden aldığımız güçle yeni hedefler doğrultusunda Türk hentboluna hizmet için çalışmaya devam etmekteyiz. Hentbol ailesi olarak birlik içerisinde nice yıllara ulaşmak dileğiyle yeni yaşımız kutlu olsun. Başta kurucu federasyon başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere ebediyete irtihal etmiş başkanlarımız İbrahim Selet ve Şeref Tunca ile hentbola hizmet etmiş birbirinden değerli isimleri rahmetle anıyor, geçmişten günümüze Türk hentboluna emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."