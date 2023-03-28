Türkiye-Hırvatistan (CANLI)

EURO 2024 Elemeleri’ne Ermenistan deplasmanında kazanarak başlayan Ay-Yıldızlılar, bugün gruptaki en güçlü rakibimizi, Hırvatistan’ı konuk ediyor. Dalic’in öğrencileri, ilk maçta Galler karşısında son dakika golüyle berabere kalarak şok yaşamıştı. Hırvatistan önünde alınacak bir galibiyet, daha elemelerin başında büyük bir avantaj yakalamamızı sağlayacak. Eksiğimiz yok, moralimiz yüksek, statta 43 bin, ekranlar başında milyonlar Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler’in arkasında…

MAÇTAN DAKİKALAR

–

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan ve saat 21.45’te başlayan Türkiye-Hırvatistan maçı TRT 1’den şifresiz olarak ekranlara geliyor. İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg’in düdük çaldığı 90 dakika ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Türkiye-Hırvatistan ilk 11’ler:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Cenk Tosun, Umut Nayir, Barış Alper Yılmaz, Mehmet Can Aydın

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric

Yedekler: Ivo Grbic, Nediljko Labrovic, Martin Erlic, Borna Sosa, Domagoj Vida, Lovro Majer, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec, Josip Juranovic, Petar Musa, Mislav Orsic

Efsane zaferlerin yeri Bursa

Türkiye’nin, zorlu Hırvatistan karşılaşmasına, 2015’te açılan Bursa’daki Büyükşehir Belediye Stadı ilk kez ev sahipliği yapacak. 43.500 kişi kapasiteli statta bu akşam tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. A Milli Takımımız, Bursa’da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile karşılaştı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, bu kentimizde daha önce 8 kez rakiplerini ağırladı. Söz konusu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrıldık.

Resmi maçlarda uğurlu geliyor

Ancak resmi maçlara baktığımızda Bursa’nın, Milliler’e şans getirdiği çok açık. Burada 5 resmi mücadelede boy gösteren A Milli Takımımız, hiç mağlup olmadı, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bursa’da, 1997’de Hollanda’yı ve 1998’de Almanya’yı 1-0’lık skorlarla yenerek, tarihi iki zafere imzasını attı.

Livaja’nın yerine Pasalic

Grupta ilk iki yolundaki en büyük rakiplerimizin başında gelen Hırvatistan’da, Türkiye karşılaşması öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Galler’i evinde konuk ettiği mücadeleyi son dakikada yediği golle 1-1 berabere bitiren Hırvatlar’da, bu karşılaşmada sakatlanan forvet Marko Livaja bize karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden bir başka golcü Bruno Petkovic de, Milliler’e karşı sahne alamayacak. Teknik direktör Zlatko Dalic’in, Ay-Yıldızlılar önünde artık klasik haline gelen 4-4-3 formatıyla çıkacağı ancak Livaja’nın yerine ilk 11’e Pasalic’i koyacağı öğrenildi.

Oyun kurucu Modric

Pasalic’in, 3’lü hücum hattında sağ kanatta, Perisic’in solda görev yapacağı, Livaja’nin boşluğunda da ileri uçta Kramaric’in yer alacağı konuşuluyor. Dalic’in, oyun kurucu olarak Luka Modric’i orta sahanın merkezine koyacağı, Kovacic’in hücuma daha yakın olması bekleniyor. Brozovic’in de, savunmanın önünde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.

Galler’in rakibi Letonya

Grubumuzdaki diğer karşılaşmada ilk maçında Hırvatistan’la, son dakikada attığı golle 1-1 berabere kalmayı başaran Galler, sahasında Letonya’yı ağırlayacak. Saat 21.45’te başlayacak mücadele, S Sport Plus’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Letonya, elemelere bu maçla start verecek.

11. randevu

Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park’ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

Millilerin 614. maçı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334’ü resmi, 279’u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

Stefan Kuntz ile 16. karşılaşma

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.