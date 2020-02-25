Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları…

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden 10 adet sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir” denildi.

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BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

B. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

C. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

D. 18-35 yaş arasında olmak,

E. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak,

F. Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

G. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

H. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

İ. Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kadıköy, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler bölgesinde ikamet ediyor olmak,