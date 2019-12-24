‘Türkiye için kendi denizaltıları, ABD ile tartışmada karşı argüman’

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi, Rusya Subayları Uzman Konseyi üyesi Yedek Albay Doç. Aleksandr Perendjiev, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin gelişmiş denizaltı filosuna sahip olduğunu anlayan Türkiye’nin, ikili ilişkilerdeki gerilimin tırmanması durumunda hangi yöntemlere göre hareket edeceğini bilmek istediğini belirtti.

Perendjiev, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara için kendi denizaltıların geliştirilmesi ve üretimi Washington ile her türlü tartışmada karşı argüman olabilir. Türkiye, donanması sayesinde ‘ezeli’ dostlarına ve sözde ‘partnerlerine’ karşı gizli mücadele yürütebilir. Elbette Türkiye, gelecekte böyle bir çatışmanın meydana geleceğini göz önünde bulunduruyor. Zaten S-400 hava savunma sistemleri de NATO ile ilişkilerde gerilim çıkabileceği dikkate alınarak elde edildi.”

‘Türkiye artık ordusunu NATO ile bir bütün olarak görmüyor’

“Rusya’dan S-400 alımı ile savaş uçaklarını alma olasılığı ve kendi denizaltılarını üretmesi, Türkiye’nin artık ordusunu NATO ile bir bütün olarak görmediğini gösteriyor” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda Türkiye, NATO ile çatışma durumunda çok deniz savaşının çıkması durumunda neler yapabileceğini düşünüyor. Türkiye’nin denizler ülkesi olduğu dikkate alındığında, donanmayı, tüm deniz teçhizatının mevcudiyetini sağlayacak şekilde oluşturma ve donatma gereğinin farkına varıldı. Türkiye yönetimi, denizaltı eksikliğinin zayıflık olduğunu, donanmanın eksiksiz olması için mutlaka denizaltılara sahip olması gerektiğini anladı ve denizaltı filosunu inşa etme kararını aldı.”

‘Türkiye için kendi donanmasına sahip olmak, yeni askeri politika stratejisi’

Ankara’nın bu eylemlerinin öncelikle bundan böyle bağımsız askeri politika uygulama konusunda iddialı olduğunu gösterdiğini kaydeden Perendiev, “Ankara, S-400 aldığında hayallerini ortaya koymuş oldu. Kendi denizaltı filosunu inşa etme niyetini açıkladığında ise bu hayaller ciddi hedef ve planlamaya dönüştü. Tüm bunlar, orduyu donanma yönündeki çabaların basit adımlar değil, tutarlı yeni konsept ve askeri politika stratejisi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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