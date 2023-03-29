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29 Mart 2023
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Türkiye İhracatçılar Meclisi personel alacak

Alaturka Online
Alaturka Online

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvuruların Türkiye İhracatçılar Meclisine en geç 14 Nisan 2023 saat 17:00’a kadar şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak.

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