Türkiye İhracatçılar Meclisi personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvuruların Türkiye İhracatçılar Meclisine en geç 14 Nisan 2023 saat 17:00’a kadar şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.
Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvuruların Türkiye İhracatçılar Meclisine en geç 14 Nisan 2023 saat 17:00’a kadar şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.
Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak.
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