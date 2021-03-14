Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

İSTANBUL (AA) – F klavyenin mucidi ve vefatına kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 83 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına bu yıl 16'ncısı düzenlenen 2021 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya bu yıl 20 ilden, 61 okuldan toplam 187 kişi katıldı.

Şampiyona, "Anadil" ve "Çok Dilli (16 dil)" olarak 2 kategoride 15 Şubat-13 Mart tarihleri arasında düzenlendi.

"Anadil" yarışında, "0-12 yaş Küçükler Kategorisi"nde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşat Bey İlkokulu'ndan dakikada net 62 sözcük ile Şerife Nisa Erdin, "13-16 yaş Öğrenciler Kategorisi"nde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan dakikada net 134 sözcük ile Nisan Maya Tunçoğlu, "17-20 yaş Gençler Kategorisi"nde İstanbul Şişli Şampiyon Kursu'ndan dakikada net 112 sözcük ile Mete Özen, "21-99 yaş Deneyimliler Kategorisi"nde Ankara Danıştay Başkanlığı'ndan dakikada net 144 sözcük ile Erdi Çiller hatasız, süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu oldu.

"Çok Dilli" yarışında, "13-16 yaş Öğrenciler Kategorisi"nde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan 16 dili toplam net 56 bin 404 vuruş ile Nisan Maya Tunçoğlu, "17- 20 yaş Gençler Kategorisi"nde İstanbul Şişli Şampiyon Kursu'ndan 14 dili toplam net 49 bin 002 vuruş ile Mete Özen, "21-99 yaş Deneyimliler Kategorisi"nde Celal Bayar Üniversitesi'nden 15 dili toplam net 65 bin 980 vuruş ile Cengizhan Özal hatasız, süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu olmaya hak kazandı.

Öte yandan, 2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası kayıtları 30 Nisan'da, yarışları ise 15 Mart-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.