Türkiye ile BAE arasında ekonomik mutabakat

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Mutabakat Zaptı’nın imzalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile görüştüklerini belirterek, “Ekonomik ilişkilerimizi ve ticari bağlarımızı kuvvetlendirmek için atılacak adımları istişare ettik. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 10’uncu Dönem KEK Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini daha üst seviyelere ulaştıracak olan KEK Mutabakat Zaptı’nı imzaladık” dedi.

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