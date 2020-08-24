Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) – UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya'yı evinde konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Adam Kovacsik (MOL Fehervar)

Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Mihaly Korhut (Debrecen), Adam Lang (Omonia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Willi Orben (Leipzig)

Orta Saha: Tamas Cseri (Mezökövesd-Zsöry), Daniel Gazdag (Honved), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC), Adam Nagy (Bristol City), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (Salzburg)

Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Krisztian Simon (Ujpest), Adam Szalai (Mainz 05), Adrian Szöke (Heracles Almelo)