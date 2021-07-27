Türkiye ile Tunus arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi’yle yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin; Tunus’un istikrarı ile huzuruna verdiği önemi ve Tunus halkına olan desteğini vurguladı.

TUNUS’TA NE OLMUŞTU?

Tunus’ta hafta sonu Cumhurbaşkanı Said, Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdığını ve Başbakan el-Meşişi’yi görevden aldığını duyurdu. Said, başbakanı kendi atayacağını ifade etti. Muhalefet, söz konusu olayı bir darbe girişimi olarak duyurdu.

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