Türkiye ile Ukrayna arasında tahıl sevkiyatı görüşmesi

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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Türkiye ile Ukrayna arasında tahıl sevkiyatı görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede; Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

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