Türkiye ile Ukrayna arasında uzay alanında iş birliği gelişiyor

KİEV (AA) – Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ukrayna ile uzay alanında ciddi bir iş birliği potansiyeli gördüğünü belirterek, "Bu potansiyeli gerçekleştirdiğimiz takdirde iki ülke de kazançlı çıkacak ve dünyada gelişmekte olan uzay sektöründe hem Ukrayna, hem Türkiye söz sahibi olma fırsatını yakalayacaktır" dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği rezidansında yaptığı konuşmada, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.

Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansının bir senedir faaliyette olduğunu, göreve geldiğinde ilk anlaşma imzalanan ülkenin Ukrayna olduğunu, bu nedenle bu ülkenin özel bir önemi olduğunu belirtti.

Öncesinde Ukrayna ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması yapılmış olduğunu hatırlatan Yıldırım, yaptıkları görüşmelerin onun üzerine inşa edilerek gerçekleşeceğini ifade etti.

İmzalanan anlaşmadan sonra iki ülkenin çalışmaları beraber yürütmek için hazırlanırken salgının patlak verdiğini aktaran Serdar Hüseyin Yıldırım, "Gecikmiş ziyaret için burdayız ama çok verimli geçiyor. 2 gün Dnipro'daki tesisleri gezdik, oradaki üretim ve dizayn tesisini ziyaret ettik. Verimli ve ümit vadeden görüşmeler oldu. Bugün de Kiev'de Ukrayna'nın uzay ajansıyla ve diğer kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy bizi kabul etti." diye konuştu.

– "Bu ziyaretin çok ciddi başarılar getireceğini umuyorum"

Yıldırım, bu görüşmelerin planlanan iki ülke arasındaki uzay sahasındaki iş birliğinin temeli olacağını vurgulayarak, "Fırlatma teknolojileri, uydu üretme ve pazarlama, uzayla ilgili alt sistemlerin geliştirilmesi gibi pek çok konuda imkanlar olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

İki ülkenin iş birliği konusunda istekli olduğunu dile getiren Serdar Hüseyin Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burada çok ciddi bir potansiyel görüyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirdiğimiz takdirde iki ülke de kazançlı çıkacak ve dünyada gelişmekte olan uzay sektöründe hem Ukrayna, hem Türkiye söz sahibi olma fırsatını yakalayacaktır. Tabii ikili iş birliğimize 3'üncü ve 4'üncü ülkeler de katılabilir. Bildiğiniz gibi bunlar büyük bütçeli, ciddi ilmi çalışmalar isteyen projeler. Dolayısıyla farklı özellikleri olan ülkelerin de ikili iş birliğine katılması bizi güçlendirecektir. Temaslarımız bu konuda da sürüyor."

Yıldırım, Ukrayna ziyaretinden şahsen çok memnun kaldığını belirterek, "Bu ziyaretin çok ciddi başarılar getireceğini umuyorum" şeklinde konuştu.