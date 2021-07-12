‘‘Türkiye ile Yöntem ve Talepler Hala Görüşülüyor’’ 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan’dan çekilme ile ilgili soruları yanıtladığı günlük basın toplantısında Türkiye ile Kabil Havaalanı’nın güvenliği konusunda yapıcı görüşmelerin sürmekte olduğunu söyledi.

Kirby, Türkiye’nin NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Havaalanı’nın güvenliğinde rol oynadığını, ancak şimdi bütün yabancı güçler ülkeden çekilirken bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Bu düzenlemelere, Türkler’e havaalanının güvenliğinin sağlanmasında kimlerin yardımcı olacağının belirlenmesinin de dahil olduğunu kaydeden Kirby, ‘‘Türkler’le görüşme halindeyiz, hala bu güvenlik faaliyetlerinin kapsamını belirlemeye çalışıyoruz’’ dedi.

Türkiye ile bu konuda yapıcı tartışmaların sürdüğünü belirten sözcü, ‘‘yöntem’’ ve ‘’talepler’’ konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve bunların somutlaşınca paylaşılacağını söyledi.

‘‘Kabil Havaalanında şu an gerekli güvenlik mevcut’’

Kabil Uluslararası Havaalanı’nın şu an gerekli şekilde korunduğunu belirten Kirby, bu güvenliğin bir kısmının ABD askerleri tarafından sağlandığını, ancak çekilme tamamlandıktan sonra durumun nasıl olacağını konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti. Kirby, ABD’nin Kabil’de diplomatik varlığını sürdürebilmesi için havaalanının güvenliğinin büyük önem taşıdığını tekrarladı.

‘‘Afgan güçlerine destek verdiğimiz anlar oldu’’

Taleban’ın Afganistan’da sağladığı ilerleme karşısında ABD güçlerinin hala hava saldırısı yetkisine sahip olmalarına rağmen neden harekete geçmedikleri sorulduğundaysa Kirby, ‘‘Çekilme sırasında Afgan güçlerine destek verdiğimiz anlar oldu’’ dedi; ancak bu konuda ayrıntılı bilgi veremeyeceğine dikkat çekti.

Kirby, ‘‘Operasyonun güvenliği için verdiğimiz bilgiler konusunda dikkatli oluyoruz. Çekilmenin güvenli olması ve kayıp verilmemesi için buna dikkat etmemiz lazım. Bu hassas bir dönem. Sahadaki yetkilerimizin ve kaynaklarımızın azaldığı bir dönem, o yüzden daha dikkatli olmalıyız’’ diye konuştu.

‘‘ABD’nin Afganistan’daki misyonu başarıyla tamamlandı’’

ABD’nin Afganistan’daki misyonunun başarıya ulaşıp-ulaşmadığı sorulduğundaysa Kirby, ‘‘Afganistan’daki çatışma siyasi olarak çözülecek bir çatışma. Afgan güçlerinin sorumluluğunda. Biz onlara yardım ettik ve destek olduk. Bu çekilme bir bozgun değil, Afgan güçlerine yetki devri’’ diye konuştu.

ABD’nin Afganistan’daki son üssü olan Bagram Hava Üssü’nü terk etmesi konusundaki sorular karşısında da sözcü, tesisin devredilmesinde Afgan güçleriyle tam koordinasyon içinde çalışıldığının altını çizdi ve yaşananın ‘‘arkasına bakmadan gitmek’’ değil, ‘‘yetkileri devretmek’’ olduğunu belirtti.

‘‘ABD ordusu Afganistan’daki görevini başarıyla tamamladı’’ diyen Kirby, El Kaide’nin Afganistan’da artık neredeyse hiç varlık gösteremediğini söyledi. Sözcü, diğer örgütlerin de ABD’ye çok daha az tehdit oluşturduklarını ve tehdidin bölge ülkeleriyle Afrika’ya kaydığını, ABD’nin de yer değiştiren bu tehditlere odaklanacağını bildirdi.

‘‘Pentagon’da ABD’nin Afganistan’da elde ettiği kazanımların silineceğine dair kaygı var mı?’’ sorusuna ise Kirby, ‘‘Sosyo-ekonomik ve siyasi ilerlemenin Taleban yüzünden zarar görmesi konusunda elbette kaygılıyız. Bu yüzden Kabil’de diplomatik varlığımız, bu tür programlara ve girişimlere desteğimiz sürecek; Afgan güçleriyle ikili ilişkimiz olacak. Yeni bir ilişki türüne geçeceğiz’’ yanıtını verdi.