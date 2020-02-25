Türkiye-İran sınırı kapatıldı ama… Geçen ay 120 bin İranlı geldi!

Covid-19 adı verilen corona virüsü 31 Aralık 2019’dan beri dünya genelinde ölüm saçmaya devam ediyor. Ortaya çıktığı Çin dışında virüsün görüldüğü İran’da 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin yarı resmi haber ajansı ILNA ise ölü sayısının resmi rakamın çok üzerinde olduğunu öne sürdü ve “En az 50 ölü var” başlıklı bir haber yayınladı.

SEKİZ KİŞİ TÜRKİYE’YE SOKULMADI

21 ve 22 Şubat tarihlerinde İran’dan kara yoluyla Türkiye’ye girmek isteyen sekiz kişide, yapılan muayene sonrası soğuk algınlığı tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kişilerin Türkiye’ye sokulmadığını açıkladı.

SINIR KAPILARI KAPANDI, UÇUŞLAR İPTAL

Türkiye, İran’da corona virüs vakalarının artması üzerine 23 Şubat saat 17.00’de Gürbulak, Kapıköy, Esendere ve Dilucu sınır kapıların kapattı. Pegasus Havayolları, İstanbul-Tahran, Tahran-İstanbul uçuşlarını 11 Mart 2020’ye kadar durdurdu; THY ise Tahran dışındaki seferleri 27 Şubat’a kadar iptal etti, Tahran seferlerini azalttı.

120 BİN 527 İRANLI GİRİŞ YAPTI

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre geçen ay Türkiye’ye 120 bin 527 İranlı giriş yaptı. Kuluçka süresi 2-14 gün arasında olan virüsün İranlılarla birlikte Türkiye’ye girme ihtimali tedirginlik yarattı.

BİR İRANLI ORTALAMA DÖRT GÜN KALIYOR

Türkiye’de tatil yapan İranlı turistler, başta Van olmak üzere birçok ilde otellerdeki doluluğu yüzde 100’e çıkarıyor. İstatistiklere ve tur rehberlerinden elde edilen bilgilere göre her İranlı turist Türkiye’de ortalama dört gün kalıyor, kişi başı 1500 dolar harcıyor; Van’dan sonra en çok Antalya ve İstanbul‘u tercih ediyor.

NEVRUZ BAYRAMINDA 200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

İran’da 21 Mart -1 Nisan arası Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu dönemde en az 200 bin İranlı turistin tatil için Türkiye’ye gelmesi beklenirken, sınır kapıların kapanması ve uçuşların ertelenmesi nedeniyle başta Van, İstanbul ve Antalya’da turizmciler ve esnaf büyük kayıp yaşayacak. Geçen yıl Türkiye’ye 2.1 milyon İranlı turist gelmişti.