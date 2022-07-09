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Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi

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Alaturka Online
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Hakkari’nin Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

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Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde; 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi. (İHA)

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