Türkiye-İran Sosyal Güvenlik Anlaşması ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) – ŞAHİN DEMİR – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, Türkiye-İran Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

MÜSİAD Temsilcisi Çayabatmaz, 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye-İran Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın faydalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Anlaşmanın iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Çayabatmaz, "Türkiye-İran Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi, İranlı iş adamlarının Türkiye'ye olan ilgilerini artıracaktır." dedi.

Türkiye'de şirket kuran yabancılar listesinde İranlıların ilk sırada bulunduğuna dikkati çeken Çayabatmaz, "Şubat ayında, 75 şirket kuran İranlılar birinci sırada yer aldı. Söz konusu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve iki ülke halkının birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

– "İranlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapma imkanını artıracak"

Çayabatmaz, anlaşmanın sunduğu imkanlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de şirket kuran İranlı bir iş adamı çalıştırdığı İranlı personel için kendi ülkesinde sigorta ödediğine dair evrakı ibraz etmesi durumunda ayrıca Türkiye'de sigorta ödemesine gerek kalmayacak. İranlı işçinin Türkiye'de çalıştığı süre İran'da geçerli sayılacak. Bu da maliyetleri azaltacak ve İranlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapma imkanını artıracak. Aynı şey, İran'da faaliyet gösteren Türk iş adamları ve çalıştırdığı personel için de geçerlidir."

Anlaşmanın sağlık sigortası kapsamındaki faydalarına da değinen Çayabatmaz, "Türkiye'de iş yeri açan İranlı iş adamı veya yanında çalışan işçinin sigorta priminin İran'da yatması durumunda ülkesinde faydalanabileceği sağlık hizmetlerinden Türkiye'de ücretsiz faydalanabilecek. Türkiye sigorta kurumu yaptığı harcamayı, İran'daki ilgili sigorta şirketinden tahsil edecek. Aynı durum, İran'da çalışan Türkler için de geçerli olacak." dedi.

Türkiye ile İran arasında 16 Nisan 2016'da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması geçen hafta Mecliste onaylandıktan sonra 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu anlaşma, bireylerin emeklilik süreçlerinde primlerinin muadil ülkede sayılmasını ve sigortalıların muadil ülkede bulundukları süre içinde sağlık hizmetlerinden sosyal sigortalar kapsamında yararlanabilmesini kapsıyor.

İran'ın da eklenmesiyle Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlükte bulunan ülke sayısı 34'e çıktı.