Türkiye İşçi Partisi: Lale Devri bitti, sülale devri de bitecek

Geceye katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş kendisini alkışlarla karşılayan TİP’lilere alkışla karşılık verdi. Partinin Seçim Bildirgesi’nde, “Halkın iradesini gasp eden tek adam rejimi ile hesaplaşacak. Bu rejimin halkımıza reva gördüğü yoksulluk ve yolsuzluk düzenine karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Söz, yetki ve kararın halka ait olabilmesi için anayasanın demokratik ve toplumcu bir şekilde düzenlenmesine yönelik girişimlere öncülük edecek, ulusal ve yerel düzeylerde halkın kendi seçtiği temsilciler yoluyla ve meclisler kanalıyla yönetime katılmasının önünü açan düzenlemeleri savunacağız” denildi.

FOTOĞRAFLARINI İNDİRİYORUZ

Bildirge ardından açıklama yapan TİP Başkanı Baş “Seçime az kaldı. Sonra 20 yılın talanını, karanlığını, yalanını, soygununu bitiriyoruz, hesap soruyoruz. Sonra Tayyip Erdoğan fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden indiriyoruz, hep birlikte söküp atıyoruz. Daha önemlisi, kendisini hayatımızdan çıkarıp atıyoruz” dedi.

BİRİNCİ BÖLGEDEN ADAY ÇIKARMADILAR

Ankara 1. Bölgeden aday çıkarmayan TİP, bu bölgede Yeşil Sol Parti’yi destekleyecek. Ankara 3 Bölge: 1.Ozan Bingöl 2. Misket Elif Çongur 3.Tuğba Gürsoy 4.Hediye Gülşen Karakadıoğlu 5.Dilara Mahmure Dolgunyürek 6.Ege Arda Anılan 7.Bekir Tuncay Çelen 8.Ozan Yurdakal 9.Mustafa Kolcu 10. Ebru Bese 11.Ersin Beytemur 12.Ilgın Baran Öcal. Ankara 2. Bölge: 1.Özgür Aybaş 2.Yelda Koçak Urfa 3.Bektaş Rıza Hanedan 4.Özdil Üçöz 5.Sevgi Hazır 6.Asiye Süllü 7. Fatih Özakoğlu 8.Mahir Ünsal Eriş 9.Barış Aydoğan 10.Yersu Büyükdağ 11.Mustafa Ertarakçı.