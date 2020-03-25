Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz olimpiyatların ertelenmesinden memnun

ANKARA (AA) – FATİH ÇAKMAK – Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendilerini ve sporcuları rahatlattığını, bu süreçte daha iyi hazırlanacacaklarını söyledi.

Sezer Huysuz, IOC'nin, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa şampiyonası ve Macaristan'da düzenlenecek grand slam yarışlarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini hatırlatan Huysuz, dolayısıyla Türkiye Judo Federasyonu adına Tokyo 2020 için kotaların kesin ilan edilmediğini belirtti.

Dünya Judo Federasyonu'nun (IJF) belirleyeceği bir takvime göre bu süreci takip edecekelerini anlatan Huysuz, "Kota puanı için Avrupa şampiyonası ve Macaristan'daki ertelenen grand slam müsabakalarının yapılmasını bekleyeceğiz, ya da 30 Haziran'da kotalar net olarak açıklanacak. Biz bir yıllık süreçte çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlayıp olimpiyatlara katılacak düzeye getireceğiz." diye konuştu.

Sezer Huysuz, Avrupa şampiyonası ve Macaristan'daki grand slam müsabakaları düzenlendikten sonra mı yoksa onlar yapılmadan mı kotayı kazanan sporcuların açıklanacağının netlik kazanmadığını anlatan Huysuz, "Bugün yarın bu iki müsabakanın yapılıp yapılmayacağını açıklarlar. Biz ona göre müsabakalara hazıranacağız, bu turnuvalar yapılırsa ona göre müsabakalara hazırlanacağız, yok yapılmayacak derlerse de 7 kotamızla olimpiyatlara hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

– "Amacımız olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını en çok sporcumuz ile dalgalandırmak"

Bu turnuvalar düzenlenirse ertelenen Tokyo 2020 için 2 milli sporcunun daha kota alma şansının yüksek olduğunu kaydeden Huysuz, "Süreç tam net değil. Eylül ve ekim ayından sonra tekrar bütün kota müsabakalarını baştan düzenlemeye de karar verebilirler. IJF'ten yeniden oluşacak takvimin açıklamasını bekliyoruz. Bizim amacımız olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını en çok sporcumuz ile dalgalandırmak, 2020'de olmadı ama 2021'de yaparız. " ifadelerini kullandı.

Başkan Sezer Huysuz, "Tokyo 2020'nin ertelenmesi bizi ve sporcularımızı rahatlattı. Ama süreç nasıl ilerleyecek onu göreceğiz, ona göre kendimizi planyacağız. Hazırlık süresi biraz uzamış oldu. Çocuklar şu an tam antrenman yapamıyor, herkes evinde. Bu süreçte çocukları tekrar performans olarak da yükseltmek zordu. " ifadelerini kullandı.

Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesine karşın "Tokyo 2020" isminin korunmasının da doğru olduğunu, bütün ülkelerin buna göre hazırlık yaptığını belirterek açıklamasını tamamladı.