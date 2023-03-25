Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım puan durumu ve fikstürü (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu puan durumu ve kalan maçlar)

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan’a konuk oldu. Başkent Erivan’daki Republican Stadyumu’nda oynanan ve İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in yönettiği maça kabus gibi bir başlangıç yapan Ay Yıldızlılar, geri dönmeyi başardı. Gruptaki diğer maç Hırvatistan ile Galler arasında oynanacak. Letonya ise ilk maç gününü BAY geçecek.

Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım puan durumu (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu puan durumu)

1- Türkiye / 3 puan

2- Hırvatistan / 0 puan (1 maçı eksik)

3- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Galler / 0 puan

5- Ermenistan / 0 puan