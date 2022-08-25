Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan Gülşen açıklaması: Boyun eğmeyeceğiz

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Kadın hareketi, hiçbir kadını yalnız bırakmadığı gibi Gülşen’in de yanında olacak, kutuplaşmaya karşı çıkacaktır. Boyun eğmedik, eğmeyiz!” ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Gülşen’in tutuklanmasının ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu açıklama yaptı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bugün sanatçı Gülşen’in dört ay önce sarf ettiği sözler üzerine tutuklanması ile Türkiye’de adaletin nasıl bir karanlığa itildiğini tekrar gördük” dedi.

Güllü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kadın cinayeti faillerinin, tecavüzcülerin, çocuk istismarcılarının ısrarla ve sistematik olarak cezasız bırakıldığı, siyasal İslam çerçevesinde yüreklendirildiği, herkesin iktidarın çıkarına göre ansızın “terörist”, “hain” ilan edilebileceği ve karalanabildiği şu Türkiye gündeminde adalet, çağdaşlık ve demokrasi arayışımızı topyekûn yurttaşlık bilinciyle güçlendirmek ve dayanışarak hedefimize yol almak Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır.

“DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIKLARI GÜNDEMİN OYUNCAĞI OLMAYIZ”

Seçimlere yaklaştığımız bu kritik dönemeçte iktidarın yıllardır beslediği, ülkenin her kanadına zorla dayattığı ve topluma tükettirdiği düşmanlık duygusunun ne kurbanı oluruz ne de ülkeyi boğazına kadar batırdıkları bunca yolsuzluk içinde zavallıca değiştirmeye çalıştıkları gündemin oyuncağı.

Kadın hareketi, hiçbir kadını yalnız bırakmadığı gibi Gülşen’in de yanında olacak, kutuplaşmaya karşı çıkacaktır. Boyun eğmedik, eğmeyiz!”

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