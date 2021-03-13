Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, milli sporculara güveniyor:

İSTANBUL (AA) – SÜHA GÜR – Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, bugüne kadar elde ettikleri başarıları olimpiyatlarda taçlandıracaklarına inandığını söyledi.

Karatede pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan Karate 1 Premier Lig müsabakalarını takip eden Esat Delihasan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Organizasyonun Türkiye'de yapılmasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Delihasan, turnuvanın önemine değindi.

Olimpiyatlara katılan sporcu bakımından diğer branşlardan çok farklı bir seviyede olduklarını vurgulayan Delihasan, "Amacımız mümkün olduğu kadar çok sporcuyla olimpiyatlara katılıp madalya alma şansımızı artırmak. Tüm çabamız bu yönde. Zaten 5 yıldır genel dünya sıralamasında birinciyiz. Bu, Türkiye'de gerçekten çok federasyona nasip olmamış ya da olmayabilecek bir başarı. İnşallah herkese olur. Temennimiz tüm spor branşlarımızın aynı başarıyı göstermesi. Bu kadar başarılı olmuşken olimpiyatta bunu taçlandırmak istiyoruz. O açıdan bizim için önemli. Bu kadar yaptığımız güzel işe bir altın tacını taktırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Delihasan, sezon başında 26 olimpiyata puan veren müsabaka planlandığını ve bunların 25'inin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu puanlar sonucunda 4 sıklette dünya sıralamasında ilk 2 olanlar direkt olimpiyatlara gitme hakkı kazanıyordu. Diğer 4 kategoride de ilk 4'e girenler olimpiyatlara gitmeyi garantiliyordu. Yani bizim bugün herhangi bir puan müsabakamız olmasa, kilitlense, sıralamadan alıyoruz deseler bütün sporcularımız olimpiyata gidiyor. 8'de 8 yapıyoruz. Şu anda gerçekleşen 24 müsabaka sonucunda gerçekleşen 3 tane yüzde yüz garantimiz var, 8'de 3. Bir tane yüzde 99 garantimiz var. Çünkü matematiksel tam yüzde yüz bitmediği için ama ilk açıklanan listede 5 sporcumuz vardı. Büyük oranla gidecek şansı çok yüksek, bir tane de yüzde 51 diyelim çünkü çok az bir puanla şu anda kazanmış durumda ama o müsabakalar yapılırsa tekrar o müsabaka sonuçlarına göre belirlenecek."

– "Ülkemize gerçekten uluslararası arenada çok büyük artılar kazandırıyor"

Esat Delihasan, Karate 1 Premier Lig karşılaşmalarını Türkiye'de başarılı bir şekilde yapıyor olmalarının dünya arenasındaki güçlerini bir kat daha artırdığını dile getirdi.

Organizasyonda kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerini ileten Delihasan, "Hükümetimize teşekkür ediyorum çünkü herkesin cesaret edemeyeceği bir dönemde bu maçları yapmak, ülkemize gerçekten uluslararası arenada çok büyük artılar kazandırıyor. Burada da bunu çok ciddi şekilde görüyoruz. Dünya Karate Federasyonu Başkanı'nın ve diğer tüm gelen başkanların, hakem ve yöneticilerin bunu dile getiriyor olması bizim dünya arenasındaki gücümüzü bir kat daha artırdı." diye konuştu.

Pandemi döneminde dünyanın hiçbir yerinde uluslararası organizasyon yapılmadığına dikkati çeken Delihasan, şunları aktardı:

"Bu turnuvanın yapılması bize olan güveni tescilliyor. Bu turnuva Azerbaycan'da yapılacaktı ama Azerbaycan hükümeti organizasyonların hepsini durdurunca biz talip olduk ve bize verdiler. Çok da başarılı olduk, inşallah bunun arkasından da başka organizasyonlar gelecek diye düşünüyorum. Gerçekten istediklerinin üzerinde bir organizasyon olduğunu söylüyorlar."

Şu anda Türkiye'de 70'in üzerinde ülkeden sporcuların bulunduğunu da hatırlatan Delihasan, şunları kaydetti:

"Gelen tüm ülkeler Türkiye'deki organizasyon yapabilme kabiliyetinin ne kadar ve ne seviyede olduğunu gördü. Bize 'diğer organizasyonları da siz yapın' diyorlar. Biz de o sorumluluğu bilerek ülkemize katma değer kazandıracak bu tür organizasyonları yaparken bütün detaylara dikkat ediyoruz. Herkes çok mutlu. Umarım kimseye bir hastalık bulaşmadan, kimseye bir sıkıntı gelmeden organizasyonu tamamlarız."

Organizasyonda hakem kursunun da gerçekleştiğini ve 3 yeni Türk hakemin dünya hakemi olma başarısı gösterdiğini anlatan Delihasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organizasyonun sporcular açısından olumlu yönü bir yıl aradan sonra kendilerini test etme fırsatı buldular. Antrenörler yönünden de yaptıkları antrenmanların seviyesini görme açısından bir hazırlık niteliği taşıyor. Premier Lig, yani dünyanın en iyi sporcuları katılıyor ama bizim açımızdan madalya almanın yanı sıra bir de pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış olduğunu da test etme imkanımız oluyor. Önemli olan çocuklarımızın ne seviyede olduğunu iyi tespit edebilmek ve iyi bir analiz yapabilmek. En önemli konu bizim için bu."

– "Amacımız en iyisi olmak"

Esat Delihasan, olimpiyatlarda elde edecekleri başarılarla en iyi olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sporda hiçbir müsabakanın oynamadan kazanılmadığını hatırlatan Delihasan, iyi başarılar umduklarını ve bu yönde çalıştıklarını dile getirdi.

Hem antrenör hem de sporcu anlamında iyi bir potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Delihasan, "Böyle antrenörler ve sporcular olunca da ümitler fazlalaşıyor. Adını koymak elbette yanıltıcı olabilir çünkü günlük, anlık, o andaki psikoloji ve atmosfer her şeyi etkileyebiliyor. Biz bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettik. İnşallah olimpiyatlarda da aynı mücadeleyi göstereceğiz. Türk bayrağını en yüksek yere dalgalandırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olimpiyatlarda da bu çaba içinde olacağız, başka bir amacımız yok. Amacımız en iyisi olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tüm branşlarda imkanlar konusunda çok iyi durumda olduğunu da belirten Delihasan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen arkadaşlarımız serzenişte bulunuyor ama samimiyetle söylüyorum imkanlarımız gayet iyi durumda. Bizim spor camiası olarak devletimizin bize verdiği bu imkanları çok daha başarılı sonuçlarla ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. Üzerimizdeki görev bu. Bu imkanların hakkını vermek için gerçekten uğraşıyoruz. Yalnız sadece yönetim olarak değil, herkes tüm camia olarak hep beraber bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu çabamızla, bize destek olan insanların verdikleri desteklerin boşa çıkmadığını göstermek istiyoruz."