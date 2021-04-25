Türkiye Karate Federasyonu, Esat Delihasan için yayımlanan taziye mesajları için teşekkür etti

ANKARA (AA) – Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 nedeniyle vefat eden başkanları Esat Delihasan'ın taziyesi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun üzüntülerinin paylaşıldığı vurgulandı.

"Esat başkanın ardında bıraktığı güzel miras, yapacağımız çalışmalarda önümüzde ışık olacaktır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, örnek spor adamı başkanımız Esat Delihasan'ın ani vefatı üzerine camiamızın acısını paylaşan, cenaze törenine katılan başsağlığı dileklerini ileten başta sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakanlarımıza, milletvekillerimize, her zaman yanımızda olan spor genel müdürümüz ve yardımcılarına, Türkiye Milli Olimpiyat Komite'mize, federasyon ve belediye başkanlarımıza, medya kuruşlarına ve kulüplerimize, antrenör, sporcu ve tüm spor camiası temsilcilerine en içten şükranlarımızı sunarız."