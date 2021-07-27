Türkiye KIRMIZI listede ama ucuz diye çok satıyor

Post Office tarafından yapılan araştırmaya göre Pound’un Euro karşısında değer kazanması medeniyle İngilizler için bütün ülkelerde tatil ucuzlarken, en çok ucuzlayan destinasyon ise Türkiye’nin Marmaris bölgesi oldu. Aile tatilinde ucuzlukta Marmaris’i Bulgaristan’ın Sunny Beach’i ve Portekiz’in Algarve’si izledi.

Turizm Gazetesi’nde yayınlanan habere göre, Post Office Travel Money Araştırma sonuçlarını değerlendiren Posta Ofisi Seyahat Parası Başkanı Nick Boden, şunları söyledi:

EN UCUZ ÜLKE

“Türkiye şu anda İngiliz hükümetinin kırmızı seyahat yasağı listesinde yer alıyor ancak pound karşısında Türk Lirası’nın değerinde devam eden düşüş, Türkiye’yi son aylarda en çok satan destinasyonlardan biri haline getirdi. Bu da İngilizlerin ülkeye seyahat etmeye istekli olduklarını gösteriyor. Türk Lirası’nın zayıflığı, Türkiye’yi Sahil Barometresi için anket yapılan 14 destinasyon arasında en ucuzu yaptı. En iyi tatil beldesi Marmaris 58.80 pound ile son fiyat karşılaştırmasının yapıldığı 2019 yılına göre yüzde 24.4 düşüş kaydetti. En ucuz ikince destinasyon olan Bulgaristan’ın Sunny Beach beldesindeki fiyatlar ise 2019 yılına göre yüzde 16.5 düştü.”

Antalya’ya Rus turist yağıyor

Antalya’ya temmuz ayının son haftası itibarıyla yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 artarak 3 milyonu aştı. 1 Ocak-25 Temmuz tarihlerinde Antalya’ya yurtdışından toplam 3 milyon 24 bin 843 yabancı turist giriş yaptı. Bu ay gelen 1 milyon 474 bin turistin yüzde 48.7’sini Ruslar oluşturdu. Temmuzda en çok turist Rusya’dan gelirken, 25 günde kente gelen Rus turist sayısı 547 bine yükseldi.

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