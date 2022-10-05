Türkiye Kızılay Derneği’nden kiralık apartman

Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği’ne, kullanma hakkı Çanakkale Şubesi’ne ait olan 4 katlı bina kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği’ne, kullanma hakkı Çanakkale Şubesi’ne ait olan Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Alver Caddesi No: 1 adresinde bulunan 4 katlı bina, 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 10.00’da Türkiye Kızılay Derneği Çanakkale Şubesi’nde düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek.

İhale kapalı zarf teklif toplama, açık arttırma yöntemi ile yapılacak. Taşınmaz mevcut haliyle kiraya verilecek. Kiraya verilecek taşınmaz için yatırılacak olan geçici teminat miktarı, belirlenen kira bedeli üzerinden yıllık kira bedelinin yüzde 10’u tutarındadır. Taşınmazın bakım onarım ve iyileştirme bedeli kiracıya aittir.

Aylık muhammen kira bedeli 20 bin TL’dir.

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