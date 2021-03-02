Türkiye-KKTC 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü yarın imzalanıyor

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, çalışmalarda son aşamaya gelen ve yarın imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Kıbrıs Türk halkı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, söz konusu iş birliği protokolü için yapılan görüşmeleri sonlandırmak ve imza töreni için Ankara'ya gidecek. Saner'e ziyareti sırasında Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik edecek.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saner, Türkiye'nin değerli katkılarıyla 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk halkı için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Saner, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın değerli katkılarıyla 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması, halkımıza daha güzel ve müreffeh günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, protokolün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da göz önünde bulundurularak Türkiye'nin KKTC bütçesine ve reel sektörüne yapacağı katkılarla gerçekleştirecek "Ankara kaynaklı" altyapı projelerini içereceği kaydedildi.