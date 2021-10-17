Türkiye kökenli Hollandalılar’dan oluşan çete İspanya’da 3 ton uyuşturucuyla yakalandı

İspanya polisi, aralarında Türkiye kökenli Hollandalılar’ın da bulunduğu Latin Amerika ülkelerinden Avrupa’ya kokain kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir çetenin çökertildiğini duyurdu.
BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Karayipler’den yola çıkan ve Atlantik Okyanusu üzerinden İspanya’nın Costa del Sol sahiline gelen lüks yelkenlide 3 ton uyuşturucu ele geçirildi.
Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, İspanya polisine bağlı özel timler, Azor adalarının yaklaşık 900 kilometre kuzeyinde açık denizde “Goldwasser” adlı yelkenliye operasyon düzenledi.
Kolombiya, İngiltere ve Hollanda narkotik birimlerinin de desteklediği operasyon, 9 metreden fazla dalga yüksekliğine neden olan Sam Kasırgası sırasında gerçekleştirildi.