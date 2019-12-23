“Türkiye Libya’da ikinci Arap Cephesini mi açıyor?” – Yeryüzü (22 Aralık 2019)





TSK Libya'daki iç karışıklığa müdahil olup, asker gönderebilir mi?

Türkiye'nin Libya'yla savunma mutabakatı Mısır, Körfez, Avrupa birliği, ABD ve Rusya ile ilişkileri nasıl etkiler?

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