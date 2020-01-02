Türkiye Libya’nın yüzde 6’sını kontrol eden bir hükümeti destekliyor – 18 Dakika (2 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, TBMM’de onaylanan Libya tezkeresini ve Türkiye’nin 2019 demokrasi karnesini değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, Tebliğciler'in dağıttığı "yeni yıl haram" bildirisi nasıl bir tehdidi işaret ediyor? Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin yürüttüğü, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın da destekçisi olduğu ve sadece erkek öğrencileri kapsayan bilimsel araştırma etkinliği, nasıl bir zihnin ürünü? Türkiye'nin üzerine çöken Ortaçağ karanlığı nasıl aşılabilir? Meclis'ten geçen Libya tezkeresi, dış politikada nasıl bir çıkmaz yaratacak? Türkiye'nin 2019 yılı demokrasi karnesindeki zayıflar ne? AKP'nin Libya'da desteklediği hükümetin kontrol alanı nedir? Hafter'in hangi ülkelerle bağlantısı var? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehir güvenliği' açıklamasıyla nasıl bir mesaj vermek istedi? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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