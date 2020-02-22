Türkiye Maarif Vakfı Başkanı açıkladı: 96 ülke bize FETÖ okullarını vermedi

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine bilgi veren Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, “Bazı ülkeler bu okulları kapattı, bazıları millileştirildi. Yerel kuruluşlar ve 3. ülkelere devredenler de var. Darbe girişimi öncesi örgütün 115 ülkede okul, etüt ve diyalog merkezi vardı. Bu eğitim birimlerinin dörtte üçü örgüt kontrolünden çıktı, iflas edenler de oldu” dedi. Akgün, FETÖ okullarının devri çalışmaları konunda da şunları söyledi: “19 ülkedeki FETÖ iltisaklı 213 okulu devraldık. Bu okullar Afganistan, Çad, Tunus, Pakistan, Venezuela gibi geniş bir yelpazede. Darbe girişimi öncesi örgütün 115 ülkede okulu vardı. Bugüne kadar 19 ülkede 213 okulu devraldık. ABD’de ise 200 eğitim biriminden şu ana kadar devredilen olmadı.”