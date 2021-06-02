Türkiye-Moldova milli maçına doğru

HARSEWINKEL (AA) – 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında yarın Moldova ile Almanya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, şampiyona öncesinde takımdaki son durumu görmeleri açısından bu karşılaşmaya önem verdiklerini söyledi.

Şenol Güneş, yarın Moldova ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına, ay-yıldızlı futbolcu Yusuf Yazıcı ile katıldı.

UEFA tarafından kendileri için belirlenen Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki tesiste Roma'daki İtalya maçına kadar hazırlanacaklarını hatırlatan Güneş, "İtalya maçından sonra Azerbaycan'a gideceğiz. Sonra gruptan çıkınca buraya geleceğiz. Çalışma ortamı açısından uygun bir yer. Takımı karşılayanlar vardı, hepsine teşekkür ediyorum. Forma, imza istiyorlar buna maalesef izin veremiyoruz. Yarın hazırlık maçı, arkasından üst üste yoğun tempoda çalışmalarla ilk karşılaşmamıza hazırlanacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum ama pandemi nedeniyle sevdiklerimizden, onları sevindirmek için biraz mesafeli olmak zorundayız. O sinerji bize yansıyor. Bunlar güzel şeyler, olumlu ve güvenli bir hava var, bunların üzerine çok şey koymamız gerekiyor. Hayat hep güneşli geçmiyor, yarından itibaren yağmur var, bu değişkenliğe de hazır olmalıyız. Müsabakalar da acı çekerek geçecek ama sonunda mutlu olmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Moldova maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Daha önce takımın verdiği olumlu işaretler var. Azerbaycan maçında, Gine maçında kimin hata yaptığını değil, yapılan hatanın ne olduğunu konuşuyoruz. İtalya maçına çıkınca en üst seviyedeki en iyi takımla oynayacağız. Gine maçını kazanamadık, kazanmak için daha iyi oynamamız gerekiyordu, yarın kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyorum, Moldova yeniden bir kadro kuruyor. Bordin, İtalyan bir hoca geldi, oyun sisteminde değişiklik yaptılar, rakibin gücüne bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Yarın oyuncuların son durumunu göreceğiz, 8 gün daha buradayız, ondan sonra karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, kadroyu çok zorlanarak 30 kişiden 26'ya düşürdüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dört arkadaşımızı bıraktık, bırakmak zorundaydık, onlara UEFA izin vermiyor. Onlar çok değerli, iyi de çalışıyorlar. Mahmut'un biraz sıkıntıları vardı, Efecan, Halil ve Gökhan'dan memnundum, birini seçecektik. Onlar da teşekkür ettiler, akşam biraz zorlandık. Şimdi 26 oyuncuyla buradayız, yarınki maçtan sonra genel durumumuzu bir daha göreceğiz. İdman eksiği olan arkadaşlarımızı, belki daha önce oynamayan oyuncuları yarın kullanacağım. Diğer iki maçta kullandığım, performansı henüz istediğimiz seviyede olmayan arkadaşları belki orada kullanırız, değilse daha sonraki maçlar için kullanırız. Herkes aynı konumda hazır değil, bunları düşünüyoruz. Hedefimizi biliyorsunuz, girdiğimiz yol, gideceğimiz yol, merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak, daha üst seviyeye çıkmamız gerek, çıkacak gücümüz var."

Güneş, Beşiktaş'la bu kamp yerinde çalıştıklarının ve sezonu şampiyon olarak tamamladıklarının hatırlatılması üzerine ise "Beşiktaş'la ilk geldiğimde bu kamp yerini beğenmiştim. Çok tempolu, hızlı başlamıştık. O idmanları burada da görmek istiyorum. İyi bir takım, kaleci Tolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, Ersan, İsmail defansta çok iyi bir kadro vardı diyorlar da beğenmedikleri oyuncular diyelim. Oyuncu önemli ama hazır olmak daha önemli. Nostalji oldu. İyi başladık, iyi sonuç aldık, ben de öyle bekliyorum. Umarım burada tekrar iyi başlayıp beklediğimiz sonucu alırız. Burası iyi, ambiyansı iyi, her şey güzel, bazen bu durumdan korkuyorum. Turnuvanın sonundan çok başlangıcı benim için önemli. Gruptan çıkabilmek, hedef odur. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Yine eleme oynayacağız, kim olacağı belli değil. İtalya'ya karşı iyi oyun bekliyorum, inşallah hayal kırıklığına uğramayız. Üç ihtimalli bir maç oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş, "Zor maçlarda takım iyi oynuyor. Nispeten kolay maçlarda ise zorlanıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "İtalya maçı turnuva maçı olduğu ve sahasında oynadığı için daha farklı konumda olur. Gine değil de Fransa ile oynasaydık oyuncu psikolojik olarak bir tık üstte oynuyor. Avrupa Şampiyonası'nda her maç önemli, yarınki maçta o ciddiyeti görmek istiyorum. Takımda değişiklikler var, hazır değil ama biz de onları görmek zorundayız. Büyük takımlara karşı iyi oynayıp kendimizi o sıra içine sokmak istiyoruz. Gine maçında başka sorunlarımız vardı, onu gördük. Yarın bunların olmamasını bekliyorum. Bugün oyunculara dosyalar verdik, artık İtalya maçına döndük, birinci dersimiz İtalya. Galler ve İsviçre'yi sonraya bırakacağız." yanıtını verdi.

– Yusuf Yazıcı: "Açılış maçında varız, umarım finalde de oluruz"

Antalya'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yusuf Yazıcı, "Çok yoğun bir sezondan çıkmıştık, aktif olarak dinlendiğimiz, arkadaşlarımızla daha çok kaynaştığımız bir kamp dönemi oldu. Hocamıza ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizle kampta olma fırsatı verdiler. Uzun zamandır ailemizi görmemiştik, hocamızın sayesinde ailemizle kamp dönemi geçirdik. Yarın son hazırlık maçını oynayacağız ve Almanya'da hem antrenman hem de konsantrasyonumuzu en üst seviyeye çıkartıp şampiyonaya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Yusuf, İtalya karşılaşması hakkında ise "Bu tip turnuvalarda ilk maçlar hep akıllarda kalır, ikincisi final maçları. Açılış maçında varız, umarım finalde de oluruz." yorumunda bulundu.

Milli takımın kendileri için çok özel olduğunu ve farklı duygular yaşadıklarını aktaran Yusuf, "Şampiyonluk yaşadık, bu bize ayrı ayrı mutluluk yaşattı. Burası çok farklı bir yer, milli takım. Burada insan bu tişörtü bile giydiğinde çok farklı duygular içinde oluyor. Ben bunu çok farklı hissediyorum. Sahaya çıkınca arkamızda tek yürek olan bir ülkeyi hissetmek çok farklı bir duygu. Onun için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Fransa'da fiziki olarak geliştiğini kaydeden Yusuf, günde 7-8 saati bulan çalışmalar yaptıklarını, fiziksel ve zihinsel gelişiminin sahaya öz güven olarak yansıdığını belirtti.