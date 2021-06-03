Türkiye-Moldova milli maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruptan çıkacağına inandığını söyledi.

Nihat Özdemir, ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında Almanya'da Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, "Son hazırlık maçını Moldova ile yaptık. Güzel bir maç oldu, oyuncularımız gayet iyi pas yaptı ve maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdiler. Burak ve Cengiz ile 2 de gol bulduk. Başta Şenol hocamız olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya kampının bir hafta daha devam edeceğini ve ardından EURO 2020'de İtalya ile oynanacak maç için Roma'ya geçeceklerini hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası'nın açılışında milli takımımız ilk maçı yapacak. Ümitliyiz, millilerin orada iyi bir netice alarak Bakü'ye devam etmesini istiyoruz. Arkasından Galler ve devamında da İsviçre maçlarını oynayacağız. Ana hedefimiz şu anda gruptan çıkmak olmalıdır ve bu olacaktır. Allah nasip eder, futbol şansı da yanımızda olursa gruptan çıkacağız. Tüm futbolcularımız o maçın heyecanını yaşıyor. Bütün dünya o maçı izleyecek. Orada kendilerini göstereceklerdir ama o karşılaşmada kaybetsek de oynayacak daha 2 maçımız var, yani alınacak 6 puan daha var. Grup ikincileri direkt çıkıyor, 6 gruptan 4 takım en iyi 3. olarak çıkacak ama bizim ana hedefimiz gruptan çıkmak olacaktır. İnşallah Allah yardım edecek, iyi maçlar çıkararak, galibiyetler alarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz."

İtalya'ya seyirci götürme konusunda hem vize hem de kendilerine verilen kapasite yönünden büyük sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özdemir, "Bakü'de öyle olmayacak. Bütün Türk seyircileri ve kardeşimiz olan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizi maça bekliyor, milli takımımızı desteklemelerini istiyoruz. İnanıyorum ki hep dediğimiz tek millet 2 devlet işte orada bir araya geleceğiz ve milli takımımızı destekleyeceğiz. Galler ve İsviçre maçlarından iyi puanlar alarak gruptan çıkacağız. İstanbul ya da Ankara'da oynamamız ile Bakü'de oynamamız arasında bir fark yok. Orada da seyirciden dolayı sıkıntı yaşamayacağımızdan seyirci desteğiyle milli takımımız daha iyi futbol oynayarak iyi neticeler alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Lille takımında oynayan ay-yıldızlı futbolculara ilişkin de açıklama yapan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burak Yılmaz'a, futbolculuğu ve kariyeri yönünden kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Üç milli futbolcumuz Burak, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, seneler sonra Lille'in Paris Saint-Germain'i geçmesine katkıda bulunarak, takımlarını Fransa şampiyonu yaptı. Hepimiz Türkiye şampiyon olmuş gibi Lille'in şampiyonluğunda sevinç ve mutluluk yaşadık. Oradaki başarılarını milli takımda da devam ettirmelerini istiyorum. Lille'deki 3 oyuncumuz da ilk 11'de görev aldı ve başarılıydılar. Burak ayrı bir oyuncumuz, senelerdir görev yapıyor. Bugün de ilk golümüzü attı ama şampiyonada daha çok gol atarak katkı sağlayacağına inanıyorum."

– Selim Soydan: "Çok iyi neticeler alacağız"

TFF'nin A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, EURO 2020'de çok iyi neticeler alacaklarına inandığını söyledi.

Çok iyi bir milli takıma sahip olduklarının altını çizen Soydan, şunları kaydetti:

"Bu takım bundan evvel de kendisinden daha iyi denilen takımları hep yendi. İnşallah Roma'da bunun bir tekrarı olacak. Roma'dan puan ve puanlarla inşallah çıkacağız. Futbolcularımızın hepsi çok iyi, hepsi kendine son derece güvenen, iyi oyuncular. Hepsi o maçı dört gözle bekliyor. Çok iyi neticeler alacağız, biz buna inanıyoruz."