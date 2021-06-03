Türkiye-Moldova milli maçının ardından

PADERBORN (AA) – Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) korkarak top oynamayacaklarını, turnuvanın açılışında İtalya ile Roma'da yapacakları maça galibiyet almak için gideceklerini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında Almanya'da Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son hazırlık maçının kendileri için güzel geçtiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "İtalya bizi iyi tanıyor, iyi biliyor. İtalya liginde çok arkadaşımız var. Büyük konuşmak istemiyorum. Biz oraya gidip korkarak top oynamayacağız, İtalya'ya galibiyet almaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Moldova'nın iyi bir takım olduğunu ve yeni teknik direktörleriyle iyi bir takım kurduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Bugün defansif bir oyun oynadılar. İlk yarıda zorluk çektik ama top hep bizdeydi ve önde iyi aksiyonlar yaptık. İkinci yarı golü bulunca daha da rahatladık. Yarından sonra artık turnuvaya odaklanacağız ve iyi şekilde hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, açılış maçı ve Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Açılış maçı olduğu için bizim için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. İtalya Milli Takımı çok güçlü ve iyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü ve iyi hazırlanacağız. Oraya galibiyet için gideceğiz. Ne olursa olsun sonuna kadar savaşacağız. Burak abi bizim için çok önemli. Takımını şampiyon yaptı. Onun moralini yüksek tutmamız lazım. Asist yapınca kendine geliyor ve motive oluyor. İnşallah böyle devam eder. Bizler kardeşleri olarak her zaman arkasındayız."

– Altay Bayındır: "Ülkemizi mutlu sona ulaştırmak istiyoruz"

Milli kaleci Altay Bayındır, Türkiye'yi mutlu sona ulaştırmak istediklerini dile getirdi.

Son hazırlık maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan genç kaleci, "Hazırlık maçı dönemini geride bıraktık. Önümüzde İtalya maçı var, en iyi şekilde ona konsantre olup bu moralimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Son hazırlık maçımızdan galip ayrıldık, mutluyuz. Bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Herkes yetenekli, biz 4 kaleciydik, bir kaleci Antalya'da kaldı. Kim oynarsa oynasın önemli olan milli takımımızın başarısıdır. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman da terimizin silinmesini bekleriz. Bu şekilde devam edeceğiz, inşallah sonu güzel olur." diye konuştu.

Turnuvada her maçın birbirinden değerli geçeceğini aktaran 23 yaşındaki milli oyuncu, "Nasıl bir son, bunu hep birlikte göreceğiz. Yaşamadan, geleceği göremeyiz. Bunu için mücadele vereceğiz, saldıracağız, elimizden gelen tempoyu göstereceğiz. Kim oynarsa oynasın, biz milli takım oyuncularıyız, buradaki her maç birbirinden değerli. Kimsenin kimseden farkı yok. Ülkemizi mutlu sona ulaştırmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

– Çağlar Söyüncü: "İtalya maçına odaklanıyoruz"

İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü, İtalya maçına odaklandıklarını ifade etti.

Moldova maçını sakatlıksız atlatmanın önemine değinen Çağlar, "Üç tane güzel hazırlık maçı geçirdik, eksiklerimizi gördük. Bugünden sonra tamamen kampımız başlıyor. İtalya maçına odaklanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkartıp, iyi bir açılış maçı yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz, takımdaşlık üst düzeyde, bunu oyunlarımıza yansıtıyoruz. Her şey iyi, yarından itibaren tamamen İtalya maçına konsantre olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımda her maçın kazanılması ve iyi oynanması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Çağlar, şöyle konuştu:

"Oyun planımız belli, çok fazla ekstra şeyler olmayacak. Haddimizi bilerek, hocamızın verdiği taktiklerle, iyi bir şekilde hazırlanıp maçımızı oynayacağız. Milli takımda çıktığımız her maçı kazanmak, her maçta iyi oynamak istiyoruz. Cenk abi ile sakatlandığı ilk günden beri konuşuyoruz, takımdaşlığımız çok iyi, kural gereği 4 arkadaşımız takımdan ayrıldı ama maalesef kural bu, onlar için de sonuna kadar savaşıp ülkemize iyi bir şekilde dönmek istiyoruz."