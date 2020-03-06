“Türkiye – Moskova’daki buluşmada ne elde etti, ne kaybetti?” – Kulis (6 Mart 2020)





Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk ve CHP Parti Meclisi üyesi Gamze Pamuk Ateşli, Moskova’da gerçekleşen İdlib Zirvesi’ni değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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